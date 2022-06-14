Бакытжан Сариев возглавил канцелярию президента Казахстана

Бакытжан Сариев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев назначил Бакытжана Сариева начальником канцелярии президента Республики Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Сариева Бакытжана Шумишбайулы начальником канцелярии президента Республики Казахстан, освободив от должности заведующего Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента Республики Казахстан", – говорится на сайте.

Бакытжан Сариев родился 24 декабря 1971 года в Алматы.

Он окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, по специальности инженер, юрист.

В 1996-1999 годах работал специалистом, старшим специалистом, референтом, старшим референтом Отдела документационного обеспечения Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

С мая 1999 года по март 2019 года работал в системе внешнеполитического ведомства:

в 1999-2002 годах – начальник Отдела контроля Управления кадров и контроля Департамента Администрации Министерства иностранных дел;

с 2002 по 2003 год – начальник Управления кадров Аппарата Министерства иностранных дел;

с 2003 по 2007 год – руководитель Аппарата Министерства иностранных дел;

в 2007-2019 годах – руководитель канцелярии министра иностранных дел;

с февраля 2016 года по октябрь 2017 года являлся уполномоченным по этике Министерства иностранных дел.

В марте 2019 года Сариев был назначен заместителем начальника канцелярии президента Республики Казахстан.

В июле 2019 года распоряжением главы государства назначен заведующим Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента Республики Казахстан. Занимал эту должность до настоящего назначения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1974082-tokaev-naznachil-nachalnika-kantselyarii-prezidenta-kazahstana/