Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов Казахстана в Ливане и Германии. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Указом главы государства Жумалы Расул Берекетулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Ливанской Республике", – говорится на сайте.

Также президент назначил Онжанова Нурлана Баймолдаулы чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия. Он был освобожден от должности начальника Канцелярии президента Республики Казахстан.

Кроме того, указом главы государства Карипов Даурен Айтбаевич был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973869-tokaev-naznachil-novyh-poslov-kazahstana-v-germanii-i-livane/