Назгуль Сагиндыкова назначена вице-министром труда и соцзащиты населения Казахстана

Назгуль Сагиндыкова. Фото: официальный сайт правительства РК

Постановлением правительства РК Сагиндыкова Назгуль Ериковна назначена на должность вице-министра труда и социальной защиты населения Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра страны.

Назгуль Сагиндыкова родилась в 1978 году в Акмолинской области.

Она окончила Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина, а также Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начала в 2001 году в должности и.о. ведущего специалиста Управления социального обеспечения МТСЗН РК.

В 2001-2005 годах работала в структуре Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С 2005 по 2018 год занимала руководящие должности в АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания".

С 2018 по 2020 год являлась и.о. инспектора, инспектором Отдела внутренней политики Администрации президента РК — заведующим Секретариатом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

С ноября 2020 года являлась заведующим сектором Отдела внутренней политики Администрации президента РК — заведующим Секретариатом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте.

Напомним, что сегодня Руслан Сакеев был освобожден от должности вице-министра труда и соцзащиты населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973856-nazgul-sagindykova-naznachena-vitse-ministrom-truda-i-sotszaschity-naseleniya-kazahstana/