Руслана Сакеева освободили от должности вице-министра труда и соцзащиты населения
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Постановлением правительства Сакеев Руслан Кенесарович освобожден от должности вице-министра труда и социальной защиты населения РК. Об этом сообщается на официальном сайте главы правительства Казахстана.
Руслан Сакеев родился в 1978 году в Северо-Казахстанской области.
Окончил Казахский государственный юридический университет, Карагандинский институт актуального образования "Болашак".
Трудовую деятельность начал в Казахском гуманитарно-юридическом университете.
В 2003-2005 годах занимал различные должности в аппарате акима Карагандинской области.
Затем в разные годы работал в частном секторе.
В 2017-2019 годах являлся заместителем акима Мангистауской области.
С 2019 по 2021 годы был заместителем председателя правления НАО "Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога".
С 2020 по 2021 год работал председателем правления ОФ "BIRGEMIZ".
С октября 2021 года и по настоящее время занимал должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973823-ruslana-sakeeva-osvobodili-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-truda-i-sotszaschity-naseleniya/