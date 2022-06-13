Руслана Сакеева освободили от должности вице-министра труда и соцзащиты населения

Руслан Сакеев. Фото: официальный сайт правительства РК

Постановлением правительства Сакеев Руслан Кенесарович освобожден от должности вице-министра труда и социальной защиты населения РК. Об этом сообщается на официальном сайте главы правительства Казахстана.

Руслан Сакеев родился в 1978 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Казахский государственный юридический университет, Карагандинский институт актуального образования "Болашак".

Трудовую деятельность начал в Казахском гуманитарно-юридическом университете.

В 2003-2005 годах занимал различные должности в аппарате акима Карагандинской области.

Затем в разные годы работал в частном секторе.

В 2017-2019 годах являлся заместителем акима Мангистауской области.

С 2019 по 2021 годы был заместителем председателя правления НАО "Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога".

С 2020 по 2021 год работал председателем правления ОФ "BIRGEMIZ".

С октября 2021 года и по настоящее время занимал должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973823-ruslana-sakeeva-osvobodili-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-truda-i-sotszaschity-naseleniya/