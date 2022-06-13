Избран новый аким Талгара

Бахыт Куришбеков. Фото: instagram.com/kurishbekovbakhyt

Накануне, 12 июня, были озвучены итоги выборов акима города Талгара Алматинской области. Победил Бахыт Куришбеков. Об этом сообщается на официальной странице городского акимата в Instagram.

Как рассказали в акимате, всего в Талгаре 41 995 избирателей. По данным Талгарской районной избирательной комиссии, явка на выборах составила 23,77 процента, или 9983 человека.

На должность акима города баллотировались 4 кандидата.

Бахыт Куришбеков набрал 47,71 процента голосов избирателей (4763 человека).

На втором месте по числу голосов оказался Бакытжан Акботаев - 23,63 процента (2359 человек). На третьем месте - Нурбек Даулетбаков - 17,84 процента избирателей (1781 голос).

Последнее место занял Сапарбек Назарбаева с 7,7 процента голосов (769 человек).

Против всех проголосовали 218 избирателей. Количество испорченных и неправильно использованных бланков - 93 штуки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973760-izbran-novyy-akim-talgara/