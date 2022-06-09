Али Алтынбаев назначен зампредом КНБ Казахстана

Али Алтынбаев. Фото: gov.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении нового заместителя председателя КНБ РК, сообщается на .

"Распоряжением главы государства Алтынбаев Али Сапаргалиевич назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Али Алтынбаев родился в 1979 году в селе Бакбакты Балхашского района Алматинской области.

В 2000 году окончил Казахскую государственную Академию управления по специальности "бухгалтерский учет и аудит", в 2015 году – университет "Туран" по специальности "юриспруденция" и в 2019 году – Российскую академию народного хозяйства и государственного управления при президенте РФ по специальности "магистр государственного и муниципального управления".

Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности и.о. налогового инспектора отдела косвенных налогов Налогового комитета по Енбекшиказахскому району. В данном ведомстве проработал до 2009 года.

В 2009-2010 годах – начальник отдела аудита юрлиц Управления налогового аудита Налогового департамента по Алматинской области.

В 2010 году – начальник отдела Центра по приему и обработке информации индивидуальных предпринимателей Налогового управления по Турксибскому району Алматы.

В 2010-2014 годах занимал различные должности в Налоговом департаменте по Алматы.

В 2014-2015 годах занимал руководящие должности в Департаменте госдоходов по Алматы.

В 2015-2017 годах – руководитель Управления госдоходов по Алатаускому району Алматы.

В 2017-2019 годах – руководитель Управления госдоходов по Наурызбайскому району Алматы.

В 2019-2020 годах – заместитель руководителя Департамента госдоходов по Алматы.

В 2020-2021 годах – руководитель Департамента экономических расследований по Алматы Комитета по финансовому мониторингу Минфина.

С марта по май 2021 года работал руководителем Департамента экономических расследований по Алматы Агентства по финансовому мониторингу.

С 13 мая 2021 года занимал пост председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973333-naznachen-novyy-zamglavy-knb-kazahstana/