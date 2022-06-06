Назначен новый руководитель ДГД по Карагандинской области

Ануар Мадиев. Фото: gov.kz

Ануар Мадиев назначен руководителем департамента государственных доходов по Карагандинской области. Его на аппаратном совещании представил глава региона Женис Касымбек, передает официальный сайт акимата Карагандинской области.

Ануар Мадиев по образованию юрист, экономист. Окончил с отличием Карагандинский юридический институт МВД РК имени Бейсенова и Карагандинский экономический университет "Казпотребсоюза". Кандидат юридических наук.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в органах внутренних дел. Стаж работы на госслужбе составляет 19 лет.

Работал экспертом, главным экспертом в Министерстве транспорта и коммуникаций РК, главным экспертом в Канцелярии премьер-министра, заместителем руководителя налогового департамента по Карагандинской области, экспертом управления ведомственного контроля, руководителем управления экспортного контроля Комитета госдоходов МФ РК.

С марта 2019 года и до настоящего назначения занимал должность руководителя управления неторгового оборота КГД МФ РК.

Напомним, ранее также стало известно, что управление здравоохранения Карагандинской области возглавил Калдыбек Исмаилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1972742-naznachen-novyy-rukovoditel-dgd-po-karagandinskoy-oblasti/