Калдыбек Исмаилов возглавил управление здравоохранения Карагандинской области

Калдыбек Исмаилов. Фото: gov.kz

Калдыбек Исмаилов в результате конкурсного отбора назначен руководителем управления здравоохранения Карагандинской области. Его представил глава региона Женис Касымбек, передает официальный сайт акимата Карагандинской области.

У Калдыбека Исмаилова три высших образования: в 1997 году окончил лечебный факультет Карагандинской государственной медицинской академии, в 2014 - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "менеджмент", в 2020 - магистратуру по МВА, специализация "менеджмент в здравоохранении".

Трудовую деятельность начал в 1997 году. Работал врачом-фтизиохирургом, заместителем главного врача в ОО "Фтизиатрия" в Караганде.

С 2012 года назначен главным врачом противотуберкулезного диспансера Жезказгана. Затем занимал должности директора противотуберкулезного диспансера Темиртау, заместителя директора Карагандинского областного противотуберкулезного диспансера.

С 2017 по 2018 годы был координатором по лечению, заместителем директора Национального научного центра фтизиопульмонологии в Алматы.

С октября 2018 года и до настоящего назначения возглавлял Карагандинский областной центр фтизиопульмонологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1972739-kaldybek-ismailov-vozglavil-upravlenie-zdravoohraneniya-karagandinskoy-oblasti/