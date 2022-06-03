Самат Гилимов назначен гендиректором "Казахавтодора"

Самат Гилимов. Фото: primeminister.kz

Бывший председатель Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Самат Гилимов возглавил ТОО "Казахавтодор", следует из информационного сообщения на официальном сайте предприятия.

Согласно данным на , Самат Гилимов родился в 1964 году в Атырау.

Окончил Казахский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени и Казахскую государственную юридическую академию.

Трудовой путь начал в 1981 году в совхозе Косчагылский в Атырау. В разные годы работал слесарем, заведующим машинным двором, главным инженером в совхозах Атырауской области. Позже занимал разные должности в частных компаниях.

С 1998 по 2002 год трудился в органах Налоговой (финансовой) полиции РК.

С 2002 по 2005 год был заместителем акима Актюбинской области.

С 2008 по 2014 год работал в структуре Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2014 по 2019 год руководил инспекцией транспортного контроля по Атырауской области, позже работал заместителем председателя Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2019 года возглавлял Комитет транспорта МИИР РК. От этой должности был освобожден 27 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1972345-samat-gilimov-naznachen-gendirektorom-kazahavtodora/