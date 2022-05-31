Обладатель звания "Халық Қаһарманы" стал заместителем главкома Нацгвардией

Кайрат Умбетов. Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

По согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел на должность заместителя главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе назначен полковник Кайрат Умбетов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Боевого офицера личному составу главного командования Национальной гвардии представил замглавы МВД - главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Еркин Ботаканов.

Вице-министр отметил, что Кайрат Умбетов прошел служебный путь от командира взвода до командира воинской части. Новый замглавкома Нацгвардии пользуется деловым авторитетом среди подчиненных, добавил министр.

В свою очередь полковник Кайрат Умбетов поблагодарил руководство МВД и командование Национальной гвардии за оказанное высокое доверие и заверил, что приложит все усилия для его оправдания.

Служебный путь Кайрат Жарылкасынович начал командиром взвода десантно-штурмовой бригады в Ханабаде в Узбекистане.

В 2001 году он переехал в Казахстан вместе с родителями. На исторической родине командовал ротой в Шымкенте, после чего проходил службу на различных должностях во внутренних войсках МВД, ныне - Национальной гвардии. Командовал полками в Павлодаре и Усть-Каменогорске.

В 2014 году был назначен на должность заместителя командира Карагандинской бригады, а через год стал начальником штаба данного соединения.

Именно в Карагандинской области в 2016 году Умбетов проявил самоотверженность и мужество, за что был удостоен звания "Халық Қаһарманы" с вручением знака особого отличия - Золотой Звезды и ордена "Отан". Напомним, полковник, рискуя своей жизнью, прикрыл собой солдата от взорвавшейся гранаты. При этом офицер получил множественные осколочные ранения, а солдат-срочник отделался легкими телесными повреждениями.

Отмечается, что позже полковник Кайрат Умбетов закончил Академию генштаба в Национальном университете обороны по специальности "стратегический менеджмент в военном деле".

До настоящего назначения являлся первым заместителем Командующего региональным командованием "Батыс" - начальником штаба.

В 2016 году был включен в патриотический проект страны "100 новых лиц Казахстана".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1971741-obladatel-zvaniya-halyq-qaharmany-stal-zamestitelem-glavkoma-natsgvardiey/