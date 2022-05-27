Глава Минэнерго Акчулаков досрочно покинул совет директоров "Казатомпрома"

Болат Акчулаков. Фото: официальный сайт правительства РК

В составе совета директоров АО "НАК "Казатомпром" произошли изменения. Досрочно были прекращены полномочия Болата Акчулакова и Асем Мамутовой. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Решением ГОСА досрочно прекращены полномочия Болата Акчулакова и Асем Мамутовой. В качестве члена совета директоров – представителя интересов мажоритарного акционера компании – АО "Самрук-Қазына" – избран Ернат Бердигулов", – говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Ернат Бердигулов имеет более 10 лет опыта работы в группе компаний АО "Самрук-Қазына".

В разные годы он работал соуправляющим директором по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО "Самрук-Қазына" и руководителем проектов международной консалтинговой компании Whiteshield Partners.

С февраля 2022 года занимает должность управляющего директора по стратегии и управлению активами АО "Самрук-Қазына".

Таким образом, в действующем составе совета директоров АО "НАК "Казатомпром" сейчас находится семь человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1971383-glava-minenergo-akchulakov-dosrochno-pokinul-sovet-direktorov-kazatomproma/