Назначен новый аким Медеуского района Алматы

Еркебулан Оразалин: пресс-служба акимата Алматы

Еркебулан Оразалин был назначен на должность акима Медеуского района города Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией президента РК и маслихатом города Алматы акимом Медеуского района был назначен Еркебулан Нурланович Оразалин.

"Под его руководством Управлением предпринимательства и инвестиций проведена большая работа по восстановлению МСБ в нашем городе. Благодаря этой эффективной работе поручение главы государства по возмещению ущерба пострадавшим субъектам МСБ выполнено.

В целом, 97% пострадавших предпринимателей восстановили свою деятельность, на 20 мая текущего года одобрено 1 568 заявок на 14 082 240 817 тенге.

В это непростое время Еркебулан Оразалин проявил себя ответственным и компетентным специалистом, показал высокие организаторские способности и деловые качества", – отметил аким Алматы Ерболат Досаев во время представления нового акима Медеуского района.

Еркебулан Оразалин начал свою трудовую деятельность в 2002 году с должности эксперта информационно-коммуникативного отдела Информационно-аналитического центра города Алматы.

В 2005-2007 годах он работал экспертом Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан.

В 2010-2012 годах был директором департамента по инвестициям Социально-предпринимательской корпорации регионального развития города Алматы.

С 2012 по 2016 годы Оразалин занимал должность заместителя начальника, руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы.

В 2016-2019 годах работал заместителем акима Ауэзовского района города Алматы, курировал вопросы социальной сферы и предпринимательства.

С 2019 года занимал пост руководителя Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1970994-naznachen-novyy-akim-medeuskogo-rayona-v-almaty/