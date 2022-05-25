Адлет Тойбаев назначен главой Комитета науки МОН

Адлет Тойбаев. Фото: primeminister.kz

Сегодня, 25 мая, стало известно о назначении Тойбаева Адлета Жунусовича на должность председателя Комитета науки МОН РК. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

"Приказом министра образования и науки Республики Казахстан Тойбаев Адлет Жунисович назначен на должность председателя Комитета науки МОН РК", - говорится в сообщении на сайте главы правительства.

Адлет Тойбаев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2008 году преподавателем КазНУ им. аль-Фараби.

В 2008-2009 годах — начальник методического отдела, директор по академическим вопросам КазНУ им. аль-Фараби.

В 2011 по 2017 годах — начальник учебно-методического управления; проректор по учебной работе Казахского государственного женского педагогического университета.

В 2017-2018 годах — первый проректор – проректор по академическим вопросам Казахстанского инженерно-технологического университета.

С 2018 года работал директором департамента высшего и послевузовского образования МОН РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1970945-adlet-toybaev-naznachen-glavoy-komiteta-nauki-mon/