Мурат Баймукашев назначен первым заместителем секретаря Совбеза

Мурат Баймукашев. Фото: gov.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Мурата Баймукашева первым заместителем секретаря Совета Безопасности РК. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Баймукашев Мурат Калибекович назначен первым заместителем секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан", - сказано в сообщении Акорды.

Мурат Калибекович Баймукашев родился 23 мая 1967 года в городе Семей. Владеет казахским и русским языками.

В 1994 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик". В 1998 году окончил Карагандинскую высшую школу КНБ (МВД) РК по специальности "юрист-правовед".

В 2015 году с отличием окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Получил степень магистра государственного управления.

Свой трудовой путь начал в 1994 году, и до 1997 года работал инспектором, госавтоинспектором, старшим инспектором Государственной автоинспекции Управления внутренних дел Талдыкурганской и Акмолинской областей.

В 2009 году был старшим помощником генерального прокурора Республики Казахстан по особым поручениям.

С 10 апреля 2019 года по февраль 2020 года был заместителем секретаря Совета Безопасности РК.

До назначения но новую должность был замминистра внутренних дел РК.

Напомним, что ранее глава государства подписал указ о реформировании Комитета нацбезопасности в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1970250-tokaev-naznachil-murata-baymukasheva-pervym-zamestitelem-sekretarya-sovbeza/