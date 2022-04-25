Жаныбек Нуржанов. Фото: КГД МФ РК

Жаныбека Нуржанова назначили заместителем председателя Комитета госдоходов, такой приказ издал министр финансов 22 апреля этого года. Об этом сообщили в пресс-службе КГД МФ РК, передает NUR.KZ.

Коллективу Нуржанова представил председатель Комитета госдоходов Али Алтынбаев.

Жаныбек Нуржанов начал трудовую деятельность в 1989 году, работал на должностях от налогового инспектора до директора различных Департаментов.

В разные годы он трудился в Усть-Каменогорске, Костанае, Актобе, Акюбинской и Атырауской областях, а также в столице.

C июня 2019 года Жаныбек Нуржанов занимал пост директора Департамента налоговой методологии, с мая 2020 года - пост директора Департамента администрирования Комитета государственных доходов МФ РК.

С января 2021 года Нуржанов являлся руководителем Департамента государственных доходов по Павлодарской области.

Стаж госслужбы Нуржанова составляет 23 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1966700-zhanybeka-nurzhanova-naznachili-zamestitelem-predsedatelya-komiteta-gosdohodov/