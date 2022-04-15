Тимур Ташимбаев стал первым заместителем Генпрокурора Казахстана

Тимур Ташимбаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым- Жомарт Токаев сегодня, 15 апреля, назначил Тимура Ташимбаева первым заместителем Генерального прокурора Казахстана, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Ташимбаев Тимур Газизбекович назначен первым заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Тимур Газизбекович родился в 1965 году в Алматы. Имеет классный чин - государственный советник юстиции 3 класса (2015).

В 1984 - 1986 годах служил в рядах ВМФ. В 1989 году окончил Казахский государственный Университет им. С.М.Кирова.

С 1989 по 1992 год - следователь, помощник прокурора Фрунзенского района Алматы.

В 1992 работал старшим помощником Талгарского межрайонного прокурора Алматинской области.

Следующие три года занимал посты старшего помощника прокурора, зампрокурора Илийского района Алматинской области.

В 1995-1996 годах - старший прокурор Управления Генеральной прокуратуры РК.

С 1996 по 1997 год - старший помощник - начальник Секретариата Генерального прокурора Республики Казахстан.

В течение следующих трех лет возглавлял Управление Департамента Генеральной прокуратуры РК.

В 2000-2003 годах - прокурор Турксибского и Бостандыкского районов Алматы.

С 2003 по 2007 год был заместителем прокурора Астаны.

В 2007-2012 годах - заместитель заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента РК.

До 2017 года - начальник Департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

В 2017-2020 годах - прокурор Акмолинской области.

10 февраля 2020 года решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы назначен заместителем Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

Напомним, что накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Каната Сейдгапбарова заместителем секретаря Совбеза РК, освободив от предыдущей должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1965318-timur-tashimbaev-stal-pervym-zamestitelem-genprokurora-kazahstana/