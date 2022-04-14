Канат Сейдгапбаров назначен заместителем секретаря Совбеза

Канат Сейдгапбаров. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Каната Сейдгапбарова заместителем секретаря Совбеза РК, освободив от предыдущей должности. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Сейдгапбаров Канат Серикович назначен заместителем секретаря Совета безопасности Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Совета безопасности Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.

Канат Сейдгапбаров родился в 1978 году. Он имеет высшее юридическое и экономическое образование.

Трудовой путь:

С 2000 по 2001 год был сотрудником в органах прокуратуры Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской области);

С 2001 по 2016 год работал в Генеральной прокуратуре РК, в частности, с 2011-го по 2016-й – в должности начальника департамента;

С 2016 по 2019 год был заместителем заведующего отделом правоохранительной системы Администрации президента РК;

24 апреля 2019 года решением председателя Совета безопасности был назначен заведующим отдела правоохранительной системы Совбеза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1965096-kanat-seydgapbarov-naznachen-zamestitelem-sekretarya-sovbeza/