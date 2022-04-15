Бекзат Жусупов назначен замруководителя Канцелярии премьер-министра

Бекзат Жусупов. Фото: primeminister.kz

Распоряжением премьер-министра Казахстана Жусупов Бекзат Бакбергенулы назначен заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра РК, сообщается на официальном сайте главы правительства.

Бекзат Жусупов родился в 1989 году в Мангистауской области.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Университет Восточной Англии. Выпускник программы "Болашак".

Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности редактора Мангистауского областного филиала АО "РТРК "Казахстан".

С 2009 по 2013 год работал на республиканских телеканалах.

В 2013-2016 годах — главный инспектор–пресс-секретарь акима Кызылординской области.

С 2019 по 2021 год — директор Мангистауского областного филиала АО "РТРК "Казахстан".

До 2022 года занимал пост заместителя заведующего Секретариатом Госсекретаря Казахстана.

Отметим, ранее пост замруководителя Канцелярии премьер-министра занимал Руслан Желдибай. Накануне стало известно, что он стал пресс-секретарем главы государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1965232-bekzat-zhusupov-naznachen-zamrukovoditelya-kantselyarii-premer-ministra/