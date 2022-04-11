Канат Кульшманов назначен исполняющим обязанности главы пресс-службы премьер-министра

Канат Кульшманов. Фото: официальный сайт правительства РК

Канат Амангельдинович Кульшманов назначен на должность и.о. руководителя пресс-службы премьер-министра Казахстана, сообщается на официальном сайте правительства РК.

"Исполняющим обязанности руководителя пресс-службы премьер-министра Республики Казахстан назначен Кульшманов Канат Амангельдинович", - говорится на сайте.

Канат Кульшманов окончил ЕНУ имени Л. Гумилева по специальности журналистика. Имеет ученую степень доктора PhD.

Трудовую деятельность начал в 2007 году корреспондентом информационного агентства "Казинформ". В разные годы работал пресс-секретарем акима Актюбинской области, директором департамента по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, заместителем руководителя аппарата акима Жамбылской области.

С июня 2021 года по настоящее время являлся руководителем пресс-службы АО "НК "КазМунайГаз".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1964456-kanat-kulshmanov-naznachen-ispolnyayuschim-obyazannosti-glavy-press-sluzhby-premer-ministra/