Нуркан Садвакасов стал главой Комитета санитарно-эпидемиологического контроля

Нуркан Садвакасов. Фото: официальный сайт правительства РК

Новым главой Комитета санитарно-эпидемиологического контроля казахстанского Минздрава стал Нуркан Садвакасов, сообщается на .

"Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан Садвакасов Нуркан Олжабаевич назначен на должность председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Нуркан Садвакасов родился в Акмолинской области в 1971 году.

Окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

Трудовую деятельность начал в 1997 году заведующим санитарным отделом Атбасарской районной СЭС в городе Атбасаре.

В 1999-2000 гг. — главный врач Атбасарской районной СЭС. В 2000 году вступил в должность заместителя главного врача по санитарным вопросам областной СЭС Акмолинской области.

В 2001-2009 годы трудился заместителем главного государственного санитарного врача Акмолинского регионального центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте.

В 2009-2014 гг. — начальник управления, заместитель председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК, главный государственный санитарный врач.

В 2014-2017 гг. — руководитель управления по контролю за соблюдением требований технических регламентов и санитарных мер Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК.

В 2017-2019 годы работал руководителем Департамента охраны общественного здоровья, заместителем председателя Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК.

В 2019-2020 гг. — заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

С 2020 по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Ранее председателем Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Казахстана являлась Айжан Есмагамбетова. 14 февраля этого года она была назначена на должность вице-министра здравоохранения — главного государственного санврача Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1964032-nurkan-sadvakasov-vozglavil-komitet-sanitarno-epidemiologicheskogo-kontrolya/