Политика и Экономика
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Динара Алимова назначена советником по коммуникациям премьер-министра

Динара Алимова
Динара Алимова. Фото: официальный Telegram-канал правительства РК

Динара Алимова назначена на должность советника по коммуникациям премьер-министра Казахстана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Казахстана.

"Распоряжением премьер-министра РК Алимова Динара Аллабергеновна назначена на должность советника по коммуникациям премьер-министра Республики Казахстан", – говорится в сообщении правительства.

Накануне сообщалось, что Алмат Абдикешов назначен руководителем аппарата Минэкологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1963883-dinara-alimova-naznachena-sovetnikom-po-kommunikatsiyam-premer-ministra/

Автор: Кристина Кривцанова
Динара Алимова назначена советником по коммуникациям премьер-министра

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