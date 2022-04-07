Динара Алимова назначена советником по коммуникациям премьер-министра

Динара Алимова. Фото: официальный Telegram-канал правительства РК

Динара Алимова назначена на должность советника по коммуникациям премьер-министра Казахстана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Казахстана.

"Распоряжением премьер-министра РК Алимова Динара Аллабергеновна назначена на должность советника по коммуникациям премьер-министра Республики Казахстан", – говорится в сообщении правительства.

Накануне сообщалось, что Алмат Абдикешов назначен руководителем аппарата Минэкологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1963883-dinara-alimova-naznachena-sovetnikom-po-kommunikatsiyam-premer-ministra/