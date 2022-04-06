Алмат Абдикешов назначен руководителем аппарата Минэкологии

Алмат Абдикешов . Фото: primeminister.kz

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Абдикешов Алмат Жанболатович назначен на должность руководителя аппарата МЭГПР РК, сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Алмат Абдикешов родился в 1984 году в Жезказгане.

Окончил Жезказганский университет имени О. Байконурова, Евразийский гуманитарный институт.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности подземного ученика проходчика первого разряда АО "Корпорация "Казахмыс" Жезказганский горнометаллургический комбинат "Анненский рудник".

С 2007 по 2010 год занимал различные должности в структуре Министерства индустрии и торговли РК.

С 2010 по 2012 год работал в структуре Министерства индустрии и новых технологий РК.

Следующие 2 года - директор Департамента внутреннего администрирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

С 2014 по 2016 год занимал пост директора Департамента внутреннего администрирования Министерства национальной экономики РК.

С 2016 по 2018 год возглавлял Департамент по работе с человеческими ресурсами Министерства национальной экономики РК.

До 2019-го был заместителем председателя Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С августа 2019 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1963815-almat-abdikeshov-naznachen-rukovoditelem-apparata-minekologii/