Абай Бисембаев. Фото: официальный сайт Управления делами президента РК

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев переназначил своего помощника Абая Бисембаева, сообщил пресс-секретарь Елбасы .

"Сегодня Елбасы переназначил своего Помощника Бисембаева Абая Айдархановича, освободив от временной (на период транзита) должности первого заместителя Управляющего Делами Президента Республики Казахстан", - написал он.

Абай Бисембаев родился 21 мая 1967 года в Кокшетауской области. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "Теория социально-политических отношений", а также Институт рынка при Казахской государственной Академии управления по специальности "финансы и кредит".

Является кандидатом политических наук.

Начал трудовую деятельность рабочим Строительно-монтажного управления в Кокшетауской области.

За годы работы занимал должности в Управлении делами кабинета Министров РК, консультанта Совета экономических консультантов при президенте Казахстана, заместителя управляющего делами президента.

С 2012 по 2019 годы был управляющим делами президента РК

В марте 2019 года был назначен на пост помощника Елбасы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1962784-nazarbaev-perenaznachil-svoego-pomoschnika-abaya-bisembaeva/