Нурлан Дюсимбинов назначен акимом города Аксу

Нурлан Дюсимбинов. Фото: Нурлана Алжабаева/gov.kz

Акимом Аксу назначен Нурлан Дюсимбинов. Его предшественник Жанат Шугаев освобожден от должности по состоянию здоровья на основании собственного заявления. Нового руководителя активу города представил глава Павлодарской области Абылкаир Скаков, передает официальный сайт акимата региона.

Абылкаир Скаков поручил градоначальнику, в первую очередь, ввести в эксплуатацию новую котельную в Аксу.

Также Нурлану Дюсимбинову необходимо взять на контроль социальные инициативы, в том числе вопросы сферы образования, проблемы молодежи и другое.

Нурлан Дюсимбинов имеет большой опыт работы на государственной службе. Он трудился председателем областной ревизионной комиссии.

С 2016 по 2017 годы занимал должность акима города Аксу.

Затем работал руководителем управления финансов Павлодарской области.

С марта 2020 года до настоящего назначения руководил аппаратом акима Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1961291-nurlan-dyusimbinov-naznachen-akimom-goroda-aksu/