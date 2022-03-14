Ербол Аликулов назначен заместителем акима Карагандинской области

Ербол Аликулов. Фото: gov.kz

Заместителем акима Карагандинской области по социальной сфере, внутренней политике и общественному развитию назначен Ербол Аликулов. Об этом сообщается на официальном сайте акимата региона.

"До этого назначения в должности госинспектора Администрации президента РК Ербол Шымкентбаевич курировал Карагандинскую область. Хорошо знаком с вопросами социально-экономического развития региона", - пояснил глава области Женис Касымбек.

Ербол Аликулов родился в 1974 году. Имеет три высших образования по специальностям "психолог", "юрист", "экономист".

Трудовую деятельность начал в 1996 году заместителем директора издательства "Кәусар Бұлақ" благотворительного фонда имени Бауыржана Момышулы.

На государственной службе работает с 2002 года.

В Алматы был заместителем акима Турксибского, Алмалинского и Жетысуского районов.

Затем занимал должность руководителя аппарата акима Алматы, возглавлял управление занятости и социальных программ.

Также работал на руководящих постах в Министерстве труда и социальной защиты Казахстана.

С июня 2017 года до настоящего назначения был государственным инспектором Администрации президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1960662-erbol-alikulov-naznachen-zamestitelem-akima-karagandinskoy-oblasti/