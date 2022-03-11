Бибигуль Асылова освобождена от должности вице-министра образования и науки

Бибигуль Асылова. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Республики Казахстан Асылова Бибигуль Амангельдиновна освобождена от должности вице-министра образования и науки согласно поданному заявлению, сообщает официальный сайт премьер-министра РК.

Бибигуль Асылова родилась в 1975 году в Северо-Казахстанской области.

Окончила Акмолинский финансово-экономический техникум, Казахскую государственную академию управления.

Трудовую деятельность начала в 1993 году в должности специалиста подотдела планирования и финансирования просвещения и культуры бюджетного отдела Кокшетауского областного финансового управления.

С 1994 по 1998 год работала специалистом в государственных органах Кокшетау и Петропавловска.

С 1998 по 2016 год работала в структурах министерств финансов РК, экономики и бюджетного планирования, культуры, труда и социальной защиты населения.

С июня 2016 года по настоящее время являлась вице-министром образования и науки РК.

Ранее сообщалось, что новым вице-министром информации и общественного развития Казахстана стал Данияр Кадиров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1960181-bibigul-asylova-osvobozhdena-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-obrazovaniya-i-nauki/