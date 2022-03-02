Кайрат Нуртай назначен замакима Кызылординской области

Кайрат Нуртай. Фото: facebook.com/qyzylorda.press

Кайрат Нуртай назначен на должность заместителя акима Кызылординской области. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. Распоряжение подписала глава региона Гульшара Абдыкаликова. Об этом сообщается на официальной странице акимата Кызылординской области в Facebook.

Глава региона Гульшара Абдыкаликова пожелала новому заместителю успехов в работе.

"Кайрат Ырзакулович хорошо знаком с социально-экономической и общественно-политической ситуацией региона. Уверена, что накопленный большой опыт работы в различных сферах он будет неустанно вкладывать в дальнейшее совершенствование идеологической сферы, которая сегодня является важной.

В качестве заместителя акима области Кайрат Ырзакулович будет курировать сферы внутренней политики, вопросы по делам религий, мобилизационной подготовки, культуры и спорта", - сказала аким Кызылординской области.

Кайрат Нуртай родился в 1982 году в Кызылординской области. Получил образование по специальностям "инженер-механик" и "юрист", также ему присуждена академическая степень магистра государственного и муниципального управления.

Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим специалистом департамента кадрового обеспечения государственной службы Агентства РК по делам госслужбы.

В 2005-2006 годах работал ведущим специалистом департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

В 2006-2014 годах был старшим, главным экспертом, консультантом, заведующим сектором Канцелярии президента РК.

В 2014-2015 годах занимал должность государственного инспектора отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

С 2015 по 2018 годы работал заместителем акима Шымкента.

С 2018 по 2019 годы был первым заместителем акима Шымкента.

С июля 2021 года по настоящее назначение занимал пост акима Кармакшинского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1958841-kayrat-nurtay-naznachen-zamakima-kyzylordinskoy-oblasti/