Болата Тлепова назначили завотделом внутренней политики Администрации президента

Болат Тлепов. Фото: primeminister.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о назначении Болата Тлепова заведующим Отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Тлепов Болат Анапияевич назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан", - сказано в сообщении Акорды.

Болат Тлепов родился в 1978 году в городе Кентау.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "политолог, преподаватель политологии".

В 2001-2005 годах работал экспертом общественного фонда «Аналитический центр «Стратегия», научным сотрудником Научно-исследовательского института социально-политических исследований, старшим научным сотрудником Центра политических технологий.

В 2005-2006 годах — исполняющий обязанности заведующего, заведующий секретариатом малой Ассамблеи народов Казахстана аппарата акима города Алматы.

В 2008 году был заместителем директора Департамента внутренней политики, заместителем начальника Управления внутренней политики города Алматы.

С 2008 по 2013 годы — заместитель начальника, начальник Управления внутренней политики города Астаны.

В 2013-2014 годах — руководитель ГУ "Управление внутренней политики города Астаны".

В 2014-2015 годах — заместитель начальника Административного департамента Министерства обороны РК.

В 2015-2016 годах — советник заместителя премьер-министра РК.

В 2017-2019 годах — советник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

С ноября 2019 года по июнь 2020 года работал государственным инспектором Администрации Президента РК.

С июня 2020 года и до нового назначения — вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957896-bolata-tlepova-naznachili-zavotdelom-vnutrenney-politiki-administratsii-prezidenta/