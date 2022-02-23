Еркебулан Дауылбаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития

Еркебулан Дауылбаев. Фото: primeminister.kz

Еркебулан Дауылбаев, в соответствии с постановлением правительства, назначен на пост вице-министра индустрии и инфраструктурного развития. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

"Постановлением правительства РК Дауылбаев Еркебулан Абилханович назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра РК.

Еркебулан Дауылбаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области.

Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Российскую таможенную академию.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности инспектора Департамента таможенного контроля по ЮКО (Южно-Казахстанской области, ныне – Туркестанская область) Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК.

В период с 2010 по 2011 год — и. о. начальника отдела, начальник отдела лицензирования Управления государственного архитектурно-строительного контроля ЮКО.

С 2011 по 2012 год – замначальника Управления строительства ЮКО.

В период с 2012 по 2014 год – руководитель Управления по борьбе с контрабандой Департамента таможенного контроля по ЮКО.

С 2013 по 2014 год – руководитель Управления строительства ЮКО.

В разные годы трудился в частных компаниях.

С 2016 по 2017 год – заместитель председателя Южно-Казахстанского филиала партии "Нур Отан".

С 2017 по 2018 год – заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК.

В 2018 году являлся советником акима Жамбылской области.

С 2018 по 2020 год был заместителем акима Жамбылской области.

С 2020 по 2021 год работал заместителем председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК.

С августа 2021 года по настоящее время являлся государственным инспектором Администрации президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957552-erkebulan-dauylbaev-naznachen-vitse-ministrom-industrii-i-infrastrukturnogo-razvitiya/