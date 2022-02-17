Данабек Керимрай назначен руководителем аппарата Миннацэкономики

Данабек Керимрай. Фото: primeminister.kz

Приказом главы Министерства национальной экономики РК Керимрай Данабек Алтынбекович назначен на должность руководителя аппарата ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Данабек Керимрай родился в 1982 году в Шымкенте.

Окончил университет "Мирас", Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Академию психологии, предпринимательства и менеджмента.

Трудовую деятельность начал в 2003 году специалистом по переводам Управления внешнеэкономических связей и инвестиций ЮКО (ныне - Туркестанская область).

С 2004 по 2005 год — и.о. ведущего специалиста, ведущий специалист отдела по языкам Департамента по молодежным делам и внутренней политике ЮКО.

С 2005 по 2006 год — главный специалист отдела развития национальных и иностранных языков Управления развития языков ЮКО.

В 2006 году занимал должность главного специалиста отдела внешних экономических связей Управления экономики и бюджетного планирования ЮКО.

С 2006 по 2009 год работал в структурах аппарата акима Южно-Казахстанской области, города Шымкента.

С 2009 по 2011 год занимал руководящие должности в Министерстве охраны окружающей среды РК.

С 2011 по 2012 год работал в Казахстанском центре модернизации развития жилищно-коммунального хозяйства.

С 2012 по 2013 год — и.о. заместителя директора, заместитель директора Департамента финансовой деятельности и бюджетного планирования Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С 2013 по 2014 год — заместитель директора, директор Департамента финансовой работы и бюджетного планирования Министерства регионального развития РК.

С 2014 по 2016 год — директор Департамента экономики и финансов Министерства национальной экономики РК.

С июля 2017 года по настоящее время являлся директором Департамента экономики и финансов МНЭ РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956648-danabek-kerimray-naznachen-rukovoditelem-apparata-minnatsekonomiki/