Ануар Джумадильдаев освобожден от должности главы Комитета казначейства Минфина
Приказом министра финансов Республики Казахстан Джумадильдаев Ануар Серкулович освобожден от должности председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК согласно поданному заявлению, сообщает официальный сайт премьер-министра Казахстана.
Ануар Джумадильдаев родился в 1965 году в Кызылординской области. Окончил университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы и Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет.
В 2005 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области.
В разные годы возглавлял Комитет финансового контроля и Комитет внутреннего государственного аудита МФ РК.
С 2017 по 2019 год занимал должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
С 2019 по 2022 возглавлял Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.
В июле 2020 года был назначен председателем Комитета казначейства Минфина Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956517-anuar-dzhumadildaev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-glavy-komiteta-kaznacheystva-minfina/