Ануар Джумадильдаев освобожден от должности главы Комитета казначейства Минфина

Ануар Джумадильдаев. Фото: primeminister.kz

Приказом министра финансов Республики Казахстан Джумадильдаев Ануар Серкулович освобожден от должности председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК согласно поданному заявлению, сообщает официальный сайт премьер-министра Казахстана.

Ануар Джумадильдаев родился в 1965 году в Кызылординской области. Окончил университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы и Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет.

В 2005 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области.

В разные годы возглавлял Комитет финансового контроля и Комитет внутреннего государственного аудита МФ РК.

С 2017 по 2019 год занимал должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

С 2019 по 2022 возглавлял Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.

В июле 2020 года был назначен председателем Комитета казначейства Минфина Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956517-anuar-dzhumadildaev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-glavy-komiteta-kaznacheystva-minfina/