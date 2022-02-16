Нургуль Мауберлинова освобождена от должности в администрации президента

Нургуль Мауберлинова. Фото: ortcom.kz

Глава государства освободил Нургуль Мауберлинову от должности главы отдела в Администрации президента, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Мауберлинова Нургуль Осербаевна освобождена от должности заведующего отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Нургуль Мауберлинова родилась 13 ноября 1973 года.

Имеет три диплома об образовании: Саранского педагогического училища, Карагандинского государственного университета имени Букетова и Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начала в 1992 году. В разные годы работала в структуре государственных органов и в коммерческом секторе.

Мауберлинова работала главным экспертом Комитета информации и архивов Минкультуры и информации, главным консультантом информационно-аналитического центра Канцелярии премьер-министра Казахстана.

Кроме того, занимала должность замдиректора РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте и председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций республики.

Также занимала пост вице-министра информации и коммуникаций и вице-министра информации и общественного развития страны.

Заведующим отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан была назначена в мае 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956425-nurgul-mauberlinova-osvobozhdena-ot-dolzhnosti-v-administratsii-prezidenta/