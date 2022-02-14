Бакдаулет Сариев назначен заместителем акима Тараза

Бакдаулет Сариев. Фото: gov.kz

Распоряжением акима Тараза заместителем главы города назначен Бакдаулет Сариев. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Тараза.

Бакдаулет Сариев будет курировать сферы внутренней политики, здравоохранения, образования, культуры и развития языков, спорта и молодежной политики.

Свою карьеру он начал главным специалистом территориального отдела по Алатаускому, Медеускому районам управления внутренней политики Алматы в 2015 году.

С 2015 по 2017 годы был главным специалистом отдела общественно-политической работы управления внутренней политики Алматы.

С 2017 по 2020 годы работал главным экспертом, руководителем управления Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК.

С 2020 по 2021 годы занимал пост руководителя отдела социально-политического мониторинга аппарата акима Жамбылской области.

С 2021 года по настоящее назначение руководил аппаратом акима Тараза.

Также сегодня стало известно о назначении заместителя главы Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956036-bakdaulet-sariev-naznachen-zamestitelem-akima-taraza/