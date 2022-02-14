Бакдаулет Сариев назначен заместителем акима Тараза
Распоряжением акима Тараза заместителем главы города назначен Бакдаулет Сариев. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Тараза.
Бакдаулет Сариев будет курировать сферы внутренней политики, здравоохранения, образования, культуры и развития языков, спорта и молодежной политики.
Свою карьеру он начал главным специалистом территориального отдела по Алатаускому, Медеускому районам управления внутренней политики Алматы в 2015 году.
С 2015 по 2017 годы был главным специалистом отдела общественно-политической работы управления внутренней политики Алматы.
С 2017 по 2020 годы работал главным экспертом, руководителем управления Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК.
С 2020 по 2021 годы занимал пост руководителя отдела социально-политического мониторинга аппарата акима Жамбылской области.
С 2021 года по настоящее назначение руководил аппаратом акима Тараза.
Также сегодня стало известно о назначении заместителя главы Жамбылской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956036-bakdaulet-sariev-naznachen-zamestitelem-akima-taraza/