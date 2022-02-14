Нуржан Календеров назначен заместителем акима Жамбылской области

Нуржан Календеров. Фото: gov.kz

Нуржан Календеров стал заместителем акима Жамбылской области. Его назначение согласовано с Администрацией президента Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте акимата региона.

Нуржан Сабитович родился в 1976 году, образование высшее.

Трудовую деятельность начал в 1997 году бухгалтером ТОО "Арнабол".

В разные годы работал старшим специалистом в государственном центре по выплате пенсий Тараза, главным специалистом в аналогичном учреждении по Жамбылской области, главным специалистом в аппарате акима Жамбылской области, начальником отдела в управлении финансов, затем заместителем руководителя управления, руководителем управления.

С 2011 по 2013 годы занимал должность акима Жамбылского района.

С июня по декабрь 2013 года был акимом Кордайского района, с 2013 по 2017 годы - акимом Тараза, с 2017 по 2019 годы - руководителем аппарата акима Жамбылской области, с 2019 по 2020 годы - заместителем акима региона.

С июня 2020 года по настоящее назначение работал акимом Шуского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1955969-nurzhan-kalenderov-naznachen-zamestitelem-akima-zhambylskoy-oblasti/