Токаев назначил главу своего представительства в парламенте
Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Амирбека Оспанбекова на новую должность. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
"Назначить Оспанбекова Амирбека Канатбековича руководителем представительства президента Республики Казахстан в парламенте Республики Казахстан", – говорится в тексте указа президента.
На сайте Акорды поясняется, что Представительство президента в парламенте является структурным подразделением Администрации президента.
Основными направлениями деятельности этого подразделения являются:
- обеспечение реализации полномочий президента в области правовой политики на всех стадиях законодательного процесса в парламенте;
- обеспечение реализации полномочий президента в отношении парламента;
- обеспечение реализации иных полномочий президента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1955798-amirbek-ospanbekov-vozglavil-predstavitelstvo-prezidenta-v-parlamente-kazahstana/