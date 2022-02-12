Токаев назначил главу своего представительства в парламенте

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Амирбека Оспанбекова на новую должность. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Оспанбекова Амирбека Канатбековича руководителем представительства президента Республики Казахстан в парламенте Республики Казахстан", – говорится в тексте указа президента.

На сайте Акорды поясняется, что Представительство президента в парламенте является структурным подразделением Администрации президента.

Основными направлениями деятельности этого подразделения являются:

обеспечение реализации полномочий президента в области правовой политики на всех стадиях законодательного процесса в парламенте;

обеспечение реализации полномочий президента в отношении парламента;

обеспечение реализации иных полномочий президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1955798-amirbek-ospanbekov-vozglavil-predstavitelstvo-prezidenta-v-parlamente-kazahstana/