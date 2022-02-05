Нового главу Антикоррупционной службы назначили в Кызылординской области

Рустам Акмырзаев. Фото: facebook.com/qyzylorda.press

Назначен руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Кызылординской области. Им стал Рустам Акмырзаев. Об этом сообщается .

На прошедшем совещании глава аппарата Агентства РК по противодействию коррупции Куаныш Жапаков представил нового руководителя департамента по Кызылординской области Рустама Акмырзаева.

Аким региона Гульшара Абдыкаликова пожелала ему успехов в работе.

"Поздравляя Рустама Сапарбековича с новой деятельностью, мы надеемся на эффективную совместную реализацию поставленных главой государства задач. Желаем успехов, удачи в дальнейшей ответственной деятельности", - сказала Гульшара Абдыкаликова.

Рустам Акмырзаев родился в 1978 году в Кызылординской области. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД по специальности "правоведение".

Трудовую деятельность начал в 1999 году в органах налоговой полиции.

С 2001 по 2018 годы работал на различных должностях в органах финансовой полиции и Антикоррупционной службы. В частности, занимал посты заместителя руководителя департамента Антикоррупционной службы по Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областям.

С 2018 года по настоящее время возглавлял департамент по Западно-Казахстанской области.

Напомним, недавно также был назначен новый глава Антикоррупционной службы по Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954728-novogo-glavu-antikorruptsionnoy-sluzhby-naznachili-v-kyzylordinskoy-oblasti/