Назначен новый глава Антикоррупционной службы по Костанайской области

Серикжан Мырзалы. Фото: facebook.com/anticorruption.kost

Нового руководителя Антикоррупционной службы назначили в Костанайской области. Им стал Серикжан Мырзалы. Об этом сообщается на официальной странице регионального департамента Агентства РК по противодействию коррупции в Facebook.

Нового руководителя активу области представил первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

"Серикжан Мырзалы имеет широкий опыт работы как в правоохранительных органах, так и непосредственно в Костанайской области, поэтому, без сомнений, знает специфику региона, которая должна помочь ему в эффективном достижении поставленных целей", - отметил Олжас Бектенов.

Серикжан Куанышбекулы родился в 1979 году. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД и Карагандинский экономический университет "Казпотребсоюза".

Работал на различных руководящих должностях в правоохранительных органах Павлодарской, Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской), Восточно-Казахстанской, Атырауской и Костанайской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954389-naznachen-novyy-glava-antikorruptsionnoy-sluzhby-po-kostanayskoy-oblasti/