Касымхан Алпысбайулы возглавил департамент санэпидконтроля Алматы

Карлыгаш Абдижаббарова, Батырбек Абдильдин и Касымхан Алпысбайулы. Фото: сайт ДСЭК Алматы

Главой Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы назначен Касымхан Алпысбайулы. Об этом сообщается на официальном сайте алматинского ДСЭК.

"Приказом руководителя аппарата Министерства здравоохранения Республики Казахстан Алпысбайулы Касымхан назначен на должность руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы", - сообщается на сайте.

Руководитель аппарата Министерства здравоохранения Республики Казахстан Батырбек Абдильдин представил нового руководителя коллективу, пожелав успехов в дальнейшей деятельности.

Касымхан Алпысбайулы. Фото: сайт ДСЭК Алматы

Касымхан Алпысбайулы родился 21 октября в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области.

Образование:

В 2000 году он окончил Казахский государственный медицинский университет по специальности "гигиена и эпидемиология";

В 2006 году получил специальность "юриспруденция" в Центрально-Азиатском университете;

В 2009 году закончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "менеджмент".

Карьера:

Начинал трудовой путь в 2000 году в санитарно-эпидемиологической службе Бостандыкского района города Алматы. Также, в разные годы работал санврачом в санитарно-эпидемиологической службе других районов города;

В период с 2009-го по 2014 год был руководителем санитарно-эпидемиологической службы Жетысуского района города Алматы;

С 2014 года являлся руководителем санитарно-эпидемиологической службы Медеуского района города Алматы;

С 3 февраля 2022 года назначен руководителем Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы.

До назначения Касымхана Алпысбайулы на должность главы ДСЭК исполняющей обязанности руководителя департамента являлась Карлыгаш Абдижаббарова - главный санврач Алматы.

Напомним, что о ее назначении стало известно 12 января. Ранее обе должности занимал Жандарбек Бекшин, который был освобожден от них после выхода на пенсию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954505-kasymhan-alpysbayuly-vozglavil-departament-sanepidkontrolya-almaty/