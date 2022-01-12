ДСЭК Алматы сообщил о назначении нового главного санврача города

Карлыгаш Абдижаббарова. Фото: ДСЭК Алматы

Информация о назначении нового главного санврача Алматы появилась на официальном сайте городского ДСЭК.

Приказом руководителя аппарата Минздрава РК с 5 января 2022 года временное исполнение обязанностей руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы возложено на Абдижаббарову Карлыгаш Хужаназаровну, - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что приказом вице-министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача РК с 12 января 2022 года исполняющая обязанности руководителя департамента Абдижаббарова Карлыгаш Хужаназаровна определена главным государственным санитарным врачом города Алматы до определения нового главного государственного санитарного врача города Алматы.

Ранее появилась информация, что Садвакас Байгабулов был назначен исполняющим обязанности главного санврача Алматы.

Напомним, 24 декабря стало известно, что Жандарбек Бекшин покидает пост главного санитарного врача Алматы в связи с выходом на пенсию. Бекшин освободил должность в свой день рождения – 5 января. С 27 декабря по 4 января исполнение обязанностей было возложено на Карлыгаш Абдижаббарову.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950858-dsek-almaty-soobschil-o-naznachenii-novogo-glavnogo-sanvracha-goroda/