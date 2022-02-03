Бейбит Исабаев принес присягу депутата

Бейбит Исабаев. Фото: akorda.kz

Депутат сената Бейбит Исабаев на пленарном заседании палаты поклялся верно служить народу Казахстана и добросовестно выполнять возложенные на него обязанности депутата, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер сената Маулен Ашимбаев напомнил, что указом главы государства от 13 января Бейбит Исабаев был назначен депутатом сената.

В связи с этим он, согласно процедурам сената, принес присягу.

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", - сказал он.

Председатель сената поздравил Бейбита Исабаева и пожелал ему успехов в депутатской деятельности.

"Вы все хорошо знаете его как квалифицированного и опытного государственного деятеля. Бейбит Оксикбаевич, мы вас еще раз поздравляем и желаем успехов в депутатской деятельности", - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Серик Исабаев родился в 1962 году в селе Баканас Алматинской области. Имеет образование по специальностям "журналист" и "специалист-международник".

В разные годы занимал руководящие должности в акимате Алматы, МИД РК, Министерстве культуры и информации, Канцелярии премьер-министра, был послом в ряде стран.

Является автором ряда публикаций в прессе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954378-beybit-isabaev-prines-prisyagu-deputata/