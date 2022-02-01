Политика и Экономика
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Аслан Тукиев и Нурсерик Шарипов возглавили судебные коллегии Верховного суда

Глава судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Аслан Тукиев
Аслан Тукиев. Фото: sud.gov.kz

Сегодня, 1 февраля, на пост председателя судебной коллегии по административным делам Верховного Суда был назначен Аслан Тукиев. Об этом сообщается на официальном сайте Верховного Суда.

Тукиев Аслан Султанович родился в 1979 году в Карагандинской области.

Окончил Карагандинский юридический институт МВД РК в 2000 году и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза в 2004 году.

Прошел научные стажировки в Турции, Германии, Франции и Латвии. Кандидат юридических наук, доцент.

Работал:

  • участковым инспектором полиции и следователем УВД города Караганды;
  • преподавателем кафедры уголовного процесса Карагандинского юридического института МВД РК;
  • начальником Центра по исследованию проблем административной деятельности Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова.
  • В 2012 году – заместитель директора Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК;
  • 2012-2014 годы – директор Департамента законодательства Министерства юстиции РК;
  • 2014-2016 годы – исполнительный директор ОЮЛ "Ассоциация застройщиков Казахстана";
  • 2016-2018 годы – директор Института законодательства РК;
  • 2019-2020 годы – заместитель руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК;
  • с 2020 года до настоящего назначения – судья Верховного Суда РК.

Автор около 100 научных трудов по проблемам уголовного и административного судопроизводства.

Участвовал в разработке более 30 законопроектов, а также к разработке и экспертизе нормативных постановлений Верховного Суда РК.

Один из разработчиков УПК, КоАП и АППК.

Награжден медалью "Мінсіз қызметі үшін" и другими юбилейными наградами.

Кроме того, указом главы государства от 31 января председателем судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда стал Нурсерик Шарипов.

Глава судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Нурсерик Шарипов
Нурсерик Шарипов. Фото: sud.gov.kz

Шарипов Нурсерик Каримович родился в 1965 году в Павлодарской области.

Окончил юридический факультет КазГУ имени С.М. Кирова.

Работал ассистентом кафедры административного права Казахского государственного университета.

В 1992 году трудился как старший референт отдела по гражданству и помилованию Аппарата Президента Республики Казахстан.

В 1995 году избран судьей народного суда Фрунзенского района Алматы.

С 1996 по 2007 годы – судья Медеуского районного суда Алматы.

В 2007 году – председатель Специализированного межрайонного административного суда Алматы.

В 2008-2010 годах – председатель Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области.

В 2010-2012 годах – председатель апелляционной судебной коллегии Мангистауского областного суда.

В 2012-2017 годах – председатель Южно-Казахстанского областного суда.

В 2017 году – руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК.

В 2018-2021 годах – председатель Карагандинского областного суда.

С декабря 2021 года до настоящего назначения являлся судьей Верховного Суда РК.

Награжден медалями "Ерен еңбегі үшін" и "Мінсіз қызметі үшін", орденом "Құрмет", а также другими юбилейными наградами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954091-aslan-tukiev-i-nurserik-sharipov-vozglavili-sudebnye-kollegii-verhovnogo-suda/

Автор: Ливио Манджиаторди
Аслан Тукиев и Нурсерик Шарипов возглавили судебные коллегии Верховного суда

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