Аслан Тукиев и Нурсерик Шарипов возглавили судебные коллегии Верховного суда

Аслан Тукиев. Фото: sud.gov.kz

Сегодня, 1 февраля, на пост председателя судебной коллегии по административным делам Верховного Суда был назначен Аслан Тукиев. Об этом сообщается на официальном сайте Верховного Суда.

Тукиев Аслан Султанович родился в 1979 году в Карагандинской области.

Окончил Карагандинский юридический институт МВД РК в 2000 году и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза в 2004 году.

Прошел научные стажировки в Турции, Германии, Франции и Латвии. Кандидат юридических наук, доцент.

Работал:

участковым инспектором полиции и следователем УВД города Караганды;

преподавателем кафедры уголовного процесса Карагандинского юридического института МВД РК;

начальником Центра по исследованию проблем административной деятельности Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова.

В 2012 году – заместитель директора Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК;

2012-2014 годы – директор Департамента законодательства Министерства юстиции РК;

2014-2016 годы – исполнительный директор ОЮЛ "Ассоциация застройщиков Казахстана";

2016-2018 годы – директор Института законодательства РК;

2019-2020 годы – заместитель руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК;

с 2020 года до настоящего назначения – судья Верховного Суда РК.

Автор около 100 научных трудов по проблемам уголовного и административного судопроизводства.

Участвовал в разработке более 30 законопроектов, а также к разработке и экспертизе нормативных постановлений Верховного Суда РК.

Один из разработчиков УПК, КоАП и АППК.

Награжден медалью "Мінсіз қызметі үшін" и другими юбилейными наградами.

Кроме того, указом главы государства от 31 января председателем судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда стал Нурсерик Шарипов.

Нурсерик Шарипов. Фото: sud.gov.kz

Шарипов Нурсерик Каримович родился в 1965 году в Павлодарской области.

Окончил юридический факультет КазГУ имени С.М. Кирова.

Работал ассистентом кафедры административного права Казахского государственного университета.

В 1992 году трудился как старший референт отдела по гражданству и помилованию Аппарата Президента Республики Казахстан.

В 1995 году избран судьей народного суда Фрунзенского района Алматы.

С 1996 по 2007 годы – судья Медеуского районного суда Алматы.

В 2007 году – председатель Специализированного межрайонного административного суда Алматы.

В 2008-2010 годах – председатель Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области.

В 2010-2012 годах – председатель апелляционной судебной коллегии Мангистауского областного суда.

В 2012-2017 годах – председатель Южно-Казахстанского областного суда.

В 2017 году – руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК.

В 2018-2021 годах – председатель Карагандинского областного суда.

С декабря 2021 года до настоящего назначения являлся судьей Верховного Суда РК.

Награжден медалями "Ерен еңбегі үшін" и "Мінсіз қызметі үшін", орденом "Құрмет", а также другими юбилейными наградами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954091-aslan-tukiev-i-nurserik-sharipov-vozglavili-sudebnye-kollegii-verhovnogo-suda/