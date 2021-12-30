Нурсерик Шарипов избран судьей Верховного суда

Нурсерик Шарипов. Фото: sud.gov.kz

Депутаты сената избрали на должность судьи Верховного Суда во внеконкурсном порядке Нурсерика Шарипова, передает NUR.KZ.

Председатель Высшего Судебного Совета Республики Казахстан Денис Шипп сообщил, что соответствующее представление внесено на рассмотрение сената главой государства.

По его словам, Нурсерик Шарипов имеет высшее юридическое и экономическое образование. С 2018 года и по настоящее время является председателем Карагандинского областного суда. Судейский стаж работы составляет более 25 лет.

"На основании представления президента Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года и в соответствии с подпунктом 1) статьи 55, пунктом 1 статьи 82 Конституции Республики Казахстан и пунктом 1 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" рекомендовать сенату парламента Республики Казахстан избрать Шарипова Нурсерика Каримовича на должность судьи Верховного Суда Республики Казахстан во внеконкурсном порядке", - зачитал в свою очередь сенатор Владимир Волков.

Шарипов родился в 1965 году, имеет высшее юридическое образование.

С 1990 по 1992 годы работал ассистентом кафедры административного права Казахского государственного университета.

В 1992 году - старший референт отдела по гражданству и помилованию Аппарата президента Республики Казахстан.

В 1995 году назначен судьей народного суда Фрунзенского района Алматы, в 1996 году - судьей Медеуского районного суда Алматы.

В 2007 году был председателем Специализированного межрайонного административного суда города Алматы.

С 2008 по 2010 годы - председатель Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области.

В 2010 году - председатель апелляционной судебной коллегии Мангистауского областного суда.

В 2012 году - председатель Южно-Казахстанского областного суда.

В 2017 году - руководитель департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан).

С 2018 года и по настоящее время работает председателем Карагандинского областного суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1949266-nurserik-sharipov-izbran-sudey-verhovnogo-suda/