Василенко назначен замглавы МИД Казахстана

Распоряжением главы государства Василенко Роман Юрьевич назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, сообщает официальный сайт Акорды.
До этого назначения Василенко занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Словацкой Республике - сегодня глава государства подписал указ об освобождении от этой должности.
Роман Юрьевич Василенко окончил с отличием Военную академию экономики, финансов и права Вооруженных Сил Российской Федерации.
Переводчик-референт, специалист в международно-правовой области. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Владеет английским, французским, вьетнамским и словацким языками.
В разные годы работал в Аппарате президента, канцелярии премьер-министра, Секретариате госсекретаря, посольствах Казахстана в ряде стран, в структуре МИД РК.
С 21 декабря 2019 года занимал должность посла Казахстана в Словакии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953224-vasilenko-naznachen-zamglavy-mchs-kazahstana/