Василенко назначен замглавы МИД Казахстана

Роман Василенко. Фото: официальный сайт посольства Казахстана в Словацкой Республике

Распоряжением главы государства Василенко Роман Юрьевич назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, сообщает официальный сайт Акорды.

До этого назначения Василенко занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Словацкой Республике - сегодня глава государства подписал указ об освобождении от этой должности.

Роман Юрьевич Василенко окончил с отличием Военную академию экономики, финансов и права Вооруженных Сил Российской Федерации.

Переводчик-референт, специалист в международно-правовой области. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Владеет английским, французским, вьетнамским и словацким языками.

В разные годы работал в Аппарате президента, канцелярии премьер-министра, Секретариате госсекретаря, посольствах Казахстана в ряде стран, в структуре МИД РК.

С 21 декабря 2019 года занимал должность посла Казахстана в Словакии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953224-vasilenko-naznachen-zamglavy-mchs-kazahstana/