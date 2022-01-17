Серик Сулейменов освобожден от должности спецпредставителя президента на "Байконуре"

Серик Сулейменов. Фото: gov.kz

Сулейменов Серик Жусипович освобожден от должности специального представителя президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур", сообщается на официальном сайте Акорды.

Соответствующее распоряжение подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Сулейменов Серик Жусипович освобожден от должности специального представителя президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур", - говорится в сообщении.

Серик Сулейменов родился в 1966 году в Алматы. Закончил КазГУ (ныне КазНУ) по специальностям "Математика" и "Юриспруденция".

Свой трудовой путь начал в 1992 году в АО "Казкоммерцбанк".

В разные годы занимал должности в администрации президента, канцелярии премьер-министра и квазигосударственном секторе. Заместитель акима Кызылординской области с апреля 2020 года.

Должность специального представителя президента Казахстана на комплексе "Байконур" он занимал с 8 апреля 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1951592-serik-suleymenov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-spetspredstavitelya-prezidenta-na-komplekse-baykonur/