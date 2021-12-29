Назначен новый глава комитета внутреннего госаудита Минфина

Ержан Мынжасаров. Фото: primeminister.kz

Приказом министра финансов РК Мынжасаров Ержан Тилекович назначен на должность председателя комитета внутреннего государственного аудита Минфина, сообщает официальный сайт премьер-министра Казахстана.

Ержан Мынжасаров родился в 1971 году в Туркестанской области.

Окончил Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности, Казахскую государственную юридическую академию.

Трудовую деятельность начал в 1989 году слесарем-наладчиком.

С 1993 по 1999 годы работал в частных организациях.

В период с 2000 по 2003 год работал и.о. ведущего контролера-ревизора отдела контроля за целевым использованием государственных кредитов, начальником отдела контроля за целевым использованием государственных кредитов управления контроля за целевым использованием государственных внешних займов и кредитов, начальником отдела организационной работы управления координационной и организационной работы, начальником отдела внутренного контроля управления организационной и кадровой работы.

С 2003 по 2008 год - начальник отдела организационной работы управления организационной и кадровой работы Комитета финансового контроля и государственных закупок Минфина.

С 2008 по 2009 год работал начальником управления контроля №2 комитета финансового контроля и государственных закупок МФ РК.

С 2009 по 2010 год - начальник управления контроля исполнения республиканского бюджета №2 Комитета финансового контроля МФ РК.

В период с 2010 по 2012 год занимал пост заместителя председателя комитета финансового контроля МФ РК.

С 2012 по 2016 год - руководитель инспекции финансового контроля по городу Алматы комитета финансового контроля МФ РК.

С 2016 по 2020 год занимал должность руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Алматы Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК.

С апреля 2020 года и по настоящее время работал заместителем председателя комитета внутреннего государственного аудита МФ РК.

Напомним, ранее сообщалось, что главой Kazakh Tourism был назначен член президентского молодежного резерва Талгат Аманбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1949085-naznachen-novyy-glava-komiteta-vnutrennego-gosaudita-minfina/