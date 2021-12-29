Главой Kazakh Tourism стал член президентского кадрового резерва

Талгат Аманбаев. Фото: qaztourism.kz

Решением совета директоров акционерного общества "Национальная Компания "Kazakh Tourism" на должность председателя правления назначен Аманбаев Талгат Жолдымуратович. Об этом сообщается на официальном сайте нацкомпании.

Аманбаев Талгат Жолдымуратович родился в 1987 году в Актюбинской области. Обучался в Университете Индианы (Indiana University Bloomington) по президентской стипендии "Болашак", окончил магистратуру в Казахском университете экономики, финансов и международной торговли.

Является членом президентского молодежного кадрового резерва 2019 года, обладателем нагрудного знака "Алтын Белгi".

С 2011 по 2012 годы работал главным специалистом отдела разработки программного обеспечения АО "КазАгроФинанс".

С 2012 по 2013 годы занимал должность заместителя генерального директора ТОО "KAIKO".

В период с 2013 по 2015 годы работал начальником отдела разработки программного обеспечения, начальником управления ИТ в РГП "РВЛ".

В период с 2015 по 2017 годы работал в частном бизнесе, занимал должность генерального директора ТОО "Grow IT".

Работает в АО "НК "Kazakh Tourism" с момента основания компании: в 2017 году начал работать в должности директора департамента цифровизации, c 2019 по 2020 годы работал директором департамента маркетинга, коммуникаций и цифровизации, а c июля 2020 года занимал должность управляющего директора - члена правления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1949074-glavoy-kazakh-tourism-stal-chlen-prezidentskogo-kadrovogo-rezerva/