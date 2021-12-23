Назначен новый заместитель акима Нур-Султана

Ерлан Бекмурзаев. Фото: акимат Нур-Султана

Ерлан Бекмурзаев стал заместителем акима Нур-Султана, сообщается в официальном Instagram столичного акимата.

В связи с переходом заместителя акима Малики Бектуровой на другую работу назначен заместитель акима Нур-Султана, отметили в ведомстве.

"По согласованию с администрацией президента заместителем акима стал 37-летний Ерлан Бекмурзаев", - говорится в сообщении ведомства.

Трудовую деятельность он начал в 2007 году с должности специалиста департамента занятости и социальных программ столицы.

В разные годы работал экспертом в министерстве индустрии и новых технологий. С 2017 по 2021 годы работал заместителем, руководителем управления по инвестициям и развитию столицы.

С 2021 года – акимом района Алматы в Нур-Султане.

Общий трудовой стаж на госслужбе составляет 15 лет.

Напомним, что ранее Малика Бектурова освобождена от должности заместителя акима Нур-Султана в связи с переходом на другую работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1948252-naznachen-novyy-zamestitel-akima-nur-sultana/