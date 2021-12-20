Экс-замакима Нур-Султана перешла на другую работу

Малика Бектурова. Фото: акимат Нур-Султана

Малика Бектурова освобождена от должности заместителя акима Нур-Султана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

"В связи с переходом на другую работу заместитель акима столицы Малика Бектурова с 15 декабря освобождена от должности", - пояснили в акимате.

На должности заместителя акима казахстанской столицы Бектурова проработала больше 5 лет - заместителем акима Нур-Султана она была назначена в 2016 году.

Уйдя с поста замакима, Бектурова возглавила компанию "Green Mine", специализирующуюся на переработке техногенных минеральных образований горного производства.

Сообщается, что компания, используя современные технологии по освоению забалансовых руд и техногенных образований, работает над сокращением негативного эффекта на экологию от производственной деятельности недропользователей.

Кроме того, в сотрудничестве с международными компаниями в сфере переработки ТМО реализует проект по строительству полиметаллической обогатительной фабрики.

Бектурова Малика Ерлановна родилась в Караганде. В 2001 году окончила университет Кентукки (США) по специальности "политология". В 2003 году окончила Корейский институт развития по специальности "экономика". Также в 2003 году получила степень магистра госуправления в Алматинском государственном университете имени Абая.

Свою карьеру начала в Минфине в 2002 году. В разные годы работала ведущим специалистом в министерстве экономики и бюджетного планирования, главным специалистом в министерстве индустрии и торговли, начальником отдела, начальником управления и директором департамента в министерстве транспорта и коммуникаций.

В течение 10 лет работала руководителем управления предпринимательства и промышленности Астаны (ныне - Нур-Султан).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1947560-malika-bekturova-pokinula-post-zamakima-nur-sultana/