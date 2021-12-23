Численность госслужащих сократят в Казахстане: подписано постановление

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Глава правительства Аскар Мамин подписал постановление о сокращении штатной численности в государственных органах. Документ опубликовала информационно-правовая система "Әділет".

Согласно постановлению, в стране изменится лимит штатной численности местных исполнительных органов, министерств и иных центральных исполнительных органов. Будет также сокращено предельное число заместителей акимов регионов, городов и районов.

Этим же постановлением центральным и местным исполнительным органам поручено провести работу по сокращению штатной численности в соответствии с лимитами, указанными в приложении к документу. Однако на само приложение наложен гриф "для служебного пользования".

В документе указывается, что работа по сокращению штата госорганов будет вестись с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года.

Ознакомиться с постановлением подробнее можно здесь.

Отметим, еще в сентябре прошлого года глава государств дал поручение сократить госаппарат на 25%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1948136-chislennost-gossluzhaschih-sokratyat-v-kazahstane-podpisano-postanovlenie/