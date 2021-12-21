Назначен новый руководитель аппарата МИД РК

Амангельды Саинов. Фото: МИД РК

Новым руководителем аппарата министерства иностранных дел Казахстана стал Амангельды Саинов, сообщается в официальном Telegram-канале МИД РК.

"Приказом министра иностранных дел Республики Казахстан Саинов Амангельды Газезович назначен руководителем аппарата МИД РК", - говорится в сообщении.

Амангельды Саинов родился 6 апреля 1975 года в Акмолинской области. В 1997 году окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина. В том же году начал свой трудовой путь в ЦАК "Астана-Аудит".

С 2002 года занимал различные должности в структурах МИД РК.

До последнего назначения Амангельды Саинов занимал должность директора департамента обеспечения и документооборота МИД РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1947831-naznachen-novyy-rukovoditel-apparata-mid-rk/